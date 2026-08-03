Air Congo na Brussel nu ook naar Parijs

Air Congo heeft een nieuwe route vanuit Kinshasa naar Parijs aangekondigd. Wanneer de vluchten van start gaan is nog niet bekend. De maatschappij voerde een maand geleden pas haar eerste vlucht uit naar Brussel en komt nu met een tweede Europese bestemming.

Binnenkort zal Air Congo, dat voor 49 procent in handen is van Ethiopian Airlines, naast Brussel ook naar Parijs gaan vliegen. Of het gaat om een rechtstreekse vlucht of Parijs in combinatie met Brussel zal worden uitgevoerd, is op dit moment nog niet duidelijk. Ook de opstartdatum is nog niet gecommuniceerd.

Voor de vluchten naar Brussel, die vorige maand van start gingen, wordt een B787-9 van Ethiopian Airlines in de kleuren van Air Congo gebruikt. Die vluchten worden momenteel 4 keer per week uitgevoerd telkens met hetzelfde toestel. Op de dagen dat er geen vluchten naar Brussel zijn, staat het toestel in Kinshasa aan de grond. Met de lancering van Parijs CDG kan Air Congo de utilisatiegraad van het toestel opkrikken.