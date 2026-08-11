Air Congo combineert vanaf volgende week vluchten naar Brussel met Parijs

Air Congo start volgende week met vluchten vanuit Kinshasa naar Parijs. Daarbij zullen de vluchten die momenteel al worden uitgevoerd naar Brussel worden gecombineerd met de nieuwe bestemming Parijs.

De vluchten van Air Congo naar Brussel blijven rechtstreeks en zullen om 19:00 in Brussel aankomen. Daar stappen de passagiers voor Brussel dan uit en stappen er nieuwe passagiers voor Kinshasa op. Om 20:30 vertrekt het toestel dan naar Parijs waar het om 21:30 aankomt. Nadien gaat het om 23:00 verder naar Kinshasa waar de vluchten telkens om 06:10 zullen aankomen.

De vluchten naar Parijs werden nog maar vorige week aangekondigd en gaan vanaf 18 augustus al van start. Door Brussel met Parijs te combineren kan Air Congo met vollere vliegtuigen vliegen.