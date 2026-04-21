Riyadh Air voegt twee Europese bestemmingen toe aan netwerk

Riyadh Air heeft de volgende Europese bestemmingen aangekondigd voor haar wereldwijde expansie de komende tijd. Madrid en Manchester zullen dit jaar aan het netwerk worden toegevoegd, alleen is er nog geen datum bekend. Momenteel vliegt Riyadh Air enkel nog maar tussen Riyadh en Londen voor een select publiek.

Andere bestemmingen die al waren aangekondigd en waar ook nog geen effectieve startdatum voor gekend is, zijn Caïro en Dubai. Er werd met Jeddah ook een aankomende binnenlandse route aangekondigd.