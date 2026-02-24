Caïro wordt volgende bestemming voor Riyadh Air

Riyadh Air heeft vandaag Caïro als volgende nieuwe bestemming aangekondigd. Eerder waren Londen en Dubai al gekozen als eerste bestemmingen. De komende weken zou de maatschappij nog meer bestemmingen aankondigen.

Riyadh Air vliegt al tussen Riyadh en Londen Heathrow, maar die vluchten zijn niet boekbaar voor het grote publiek. Daarnaast maakte de maatschappij ook al bekend dat Dubai de volgende bestemming wordt wanneer Riyadh Air effectief van start gaat. Vandaag kondigde de maatschappij aan om ook Caïro te gaan bedienen, dat moet al binnen enkele weken gebeuren bij de levering van meer B787’s.

Riyadh-Caïro is één van de drukste internationale routes volgens de maatschappij met vorig jaar 2,7 miljoen passagiers. De komende weken zal de maatschappij naar eigen zeggen nog meer internationale routes aankondigen.