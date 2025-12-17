JetBlue schrapt route tussen New York en Amsterdam

Na twee jaar houdt JetBlue het voor bekeken op de route tussen New York JFK en Amsterdam. De route ging eerder al van een route die het hele jaar door wordt uitgevoerd naar een seizoensroute. De vluchten naar Boston blijven wel behouden.

JetBlue zal de route naar Amsterdam vanuit New York JFK in maart 2026 niet herstarten. De vluchten zijn uit het reservatiesysteem gehaald. Eerder schrapte de maatschappij vanuit JFK haar route naar Londen Gatwick al, die kwam afgelopen zomer niet meer terug. De vluchten vanuit Boston naar Amsterdam blijven wel behouden en worden momenteel grotendeels het hele jaar door uitgevoerd.

JetBlue kampt al enkele jaren met slechte financiële resultaten en kan voorlopig het tij nog niet keren. Sinds 2021 is de maatschappij gestart met vluchten richting Europa vanuit de Amerikaanse oostkust, maar met verschillende aanpassingen in frequentie en het schrappen van enkele routes lijkt JetBlue haar weg nog te zoeken in die nieuwe markt. Vorige maand kondigde JetBlue aan volgende zomer vanuit Boston naar Barcelona en Milaan MXP te gaan vliegen.

De focus van JetBlue voor trans-Atlantische vluchten ligt momenteel sowieso op Boston. Van daaruit zullen er volgende zomer negen vluchten per dag richting Europa vertrekken. Voor New York JFK gaat het om vijf vluchten per dag. Vanuit Boston vliegt JetBlue volgende zomer naar Amsterdam, Barcelona, Dublin, Edinburgh, Londen Heathrow, Londen Gatwick, Madrid, Milaan MXP en Parijs CDG. Voor New York gaat het om Dublin, Edinburgh, Londen Heathrow en Parijs CDG.