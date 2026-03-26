JetBlue zet zichzelf mogelijk in de etalage

Het Amerikaanse JetBlue zou onderzoeken of een eventuele verkoop aan een andere Amerikaanse maatschappij een goede zaak zou zijn. Dat bericht de Amerikaanse nieuwssite Semafor. Een fusie met lowcostmaatschappij Spirit liep in 2024 spaak door een negatieve beslissing van de mededingingsautoriteiten.

Zet JetBlue zichzelf in de etalage? Volgens de nieuwssite Semafor heeft JetBlue adviseurs aangesteld om te bekijken of het verkopen van de maatschappij aan een andere grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij een goede zet zou zijn. De maatschappijen die worden genoemd zijn United, Alaska Airlines en Southwest. Alaska Airlines voltooide in 2024 nog een overname van Hawaiian Airlines.

JetBlue en Spirit kwamen in 2022 tot een fusie-overeenkomst, maar de mededingingsautoriteiten keurden de fusie in de overeengekomen vorm niet goed en dus ging die niet door. United en JetBlue sloten vorig jaar al een partnerschap tussen beiden waarbij onder meer de beide getrouwheidsprogramma’s met elkaar gelinkt werden. United heeft volgens bronnen al langer interesse in JetBlue, maar heeft onder meer door de hoge schuldgraad van JetBlue nog niet toegehapt.

JetBlue is er sinds 2019 niet meer in geslaagd om nog een volledig jaar winstgevend te zijn en probeert al een tijd het tij te doen keren.