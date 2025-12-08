IndiGo stort Indiaas vliegverkeer in crisis

Sinds begin deze maand zijn de operaties bij het Indiase IndiGo sterk verstoord. De maatschappij moest de voorbije dagen enkele duizenden vluchten annuleren omdat er een planningsprobleem ontstaan is door strengere rusttijden voor piloten in India. Omdat IndiGo de grootste maatschappij is binnen India ondervond het Indiaas binnenlands vliegverkeer de voorbije week gigantische hinder.

In juli en november zijn de rust- en vliegtijden van Indiase piloten aangepast. Een eerste fase trad afgelopen juli in werking en een tweede fase begin november. Die tweede fase heeft vooral impact op de nachtvluchten omdat het het aantal nachtlandingen die piloten per week mogen doen, reduceert. In november moest IndiGo door de nieuwe planningsregel al meer dan 1.000 vluchten annuleren, maar sinds begin december kwam de sneeuwbal echt aan het rollen.

De voorbije week heeft Indigo minstens 2.000 vluchten moeten annuleren. De maatschappij zegt dat de annulaties een gevolg zijn van aanpassingen in de dienstregeling, weersomstandigheden, luchtruimrestricties en de invoering van de nieuwe rusttijden. Vele tienduizenden reizigers over gans India raakten daardoor gestrand. Omdat IndiGo een binnenlands marktaandeel van 65 procent heeft, hebben de problemen bij de maatschappij grote gevolgen voor het Indiaas binnenlands vliegverkeer. Bij andere maatschappijen zou er weinig hinder zijn gerelateerd aan de nieuwe regels.

Om de druk van de ketel te laten heeft de Indiase luchtvaartautoriteit nu besloten dat een deel van de nieuwe regels tijdelijk niet moet worden nageleefd. Daardoor zou de vluchtuitvoering de komende dagen een beetje moeten normaliseren, al zouden er nog tot februari storingen kunnen zijn in het IndiGo-netwerk.

IndiGo verloor door crisis al 4,3 miljard dollar beurswaarde en het aandeel daalde de voorbije week met zo’n 18 procent waarvan vandaag alleen al meer dan 8 procent.