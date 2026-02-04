IndiGo snoeit noodgedwongen met onmiddellijke ingang in vluchten naar Europa

Door operationele problemen moet IndiGo snoeien in haar vluchtuitvoering vanuit India naar Europa. Het aantal vluchten op bestaande routes wordt gereduceerd en één route wordt zelfs volledig geschrapt. Afgelopen december belandde IndiGo al in een grote crisis waardoor ze duizenden binnenlandse vluchten moest annuleren.

Door externe problemen zegt IndiGo in een bericht operationele moeilijkheden te ondervinden in haar langeafstandsvloot van B787-9’s. De externe problemen steekt IndiGo op steeds veranderende luchtruimrestricties in het Midden-Oosten en toenemende drukte op luchthavens in India en daarbuiten. Daardoor moeten er ruimere marges voor grond-en vluchttijden worden ingecalculeerd in de B787-vloot die zes exemplaren telt. Om hinder voor reizigers zoveel mogelijk te voorkomen neemt IndiGo verschillende maatregelen met quasi onmiddellijke ingang.

Zo wordt de route vanuit Mumbai naar Kopenhagen vanaf 17 februari voor onbepaalde tijd volledig stopgezet. Vanaf 7 februari wordt de frequentie op de Delhi-Manchester-route naar beneden gehaald van vijf naar initieel vier vluchten per week en nadien naar drie vluchten per week. Op de Londen-route gaat de frequentie naar beneden van vijf naar vier vluchten per week.

De zes B787-9’s die IndiGo voor haar vluchtuitvoering gebruikt, worden geleased van Norse Atlantic Airways in afwachting van de levering van IndiGo’s eigen A350-900 die voorzien zijn vanaf 2028.

In december nog belandde IndiGo in een grote crisis omdat ze duizenden binnenlandse vluchten moest annuleren door nieuwe regelgeving. De operationele problemen bij IndiGo zijn dus nog niet van de baan.