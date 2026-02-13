Ethiopian Airlines wil in 2028 naar alle continenten vliegen

In 2028 wil Ethiopian Airlines naar elk continent vliegen. Daarvoor moet de maatschappij vluchten opstarten vanaf haar hub in Addis Abeba naar Australië, gelegen op het enige continent waarnaar ze nog niet vliegt. Van zodra de maatschappij over twee vliegtuigen beschikt die de route non-stop kunnen uitvoeren, wil Ethiopian de route opstarten.

Ethiopian Airlines is de grootste en meest geconnecteerde luchtvaartmaatschappij van Afrika, maar één continent mist de maatschappij nog in haar netwerk: Oceanië. Om die laatste blinde vlek op de routekaart weg te werken wil Ethiopian vanaf 2028 naar Australië gaan vliegen. De afstand tussen Addis Abeba en bijvoorbeeld Sydney is nog enkele honderden kilometers groter dan die tussen bijvoorbeeld Doha of Dubai naar Sydney. En daar heeft de maatschappij dus de juiste vliegtuigen voor nodig.

In tegenstelling tot Emirates en Qatar Airways die de route allebei met een A380 (gekozen voor capaciteit en niet omwille van het bereik want de A350 heeft een groter bereik) uitvoeren, heeft Ethiopian Airlines een meer geschikter vliegtuig nodig voor deze route. Addis Abeba ligt op een hoogte van meer dan 2.300 meter hoogte in een relatief warm klimaat en kampt bij verre vluchten sneller met restricties omdat de performantie van vliegtuigen op die grote hoogte een stuk minder gunstig is.

In een gesprek met journalisten eerder deze week zei de CEO van Ethiopian deze week nog twee geschikte vliegtuigen te moeten vinden om de route uit te voeren. Als dat tegen 2028 kan, dan kunnen de vluchten van start gaan. Welke bestemmingen de maatschappij op het oog heeft, wou de CEO niet kwijt.