Ethiopian Airlines koopt meer B787’s bij Boeing

Ethiopian Airlines gaat meer B787’s bij Boeing bestellen. In totaal gaat het om negen toestellen die tussen 2031 en 2033 geleverd moeten worden en die zullen dienen voor de verdere uitbreiding van de maatschappij.

Met de opening van de nieuwe luchthaven van Addis Abeba in ten vroegste 2030 gaat Ethiopian Airlines verder uitbreiden. De maatschappij maakte vandaag bekend negen B787-9’s bij Boeing te hebben besteld. Die zullen worden geleverd tussen 2031 en 2033. De bestelling hoort samen met een bestelling voor 11 B737MAX-toestellen die tijdens de recente Dubai Airshow werd bevestigd.

De toestellen zijn bedoeld om het netwerk verder uit te breiden. Momenteel heeft Ethiopian al dertig B787’s in de vloot in zowel de -8 als -9 versie.