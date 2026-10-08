Biman Bangladesh bestelt nieuwe A350’s en A321’s

Biman Bangladesh heeft bij Airbus een bestelling geplaatst voor vier A350-900’s en zes A321neo’s. Daardoor zal de luchtvaartmaatschappij met zowel Boeing’s als Airbussen gaan rondvliegen.

Biman Bangladesh heeft bij Airbus vier A350-900’s en zes A321neo’s besteld om haar regionale en langeafstandsnetwerk de komende jaren verder uit te breiden. De maatschappij wil buiten Azië verder uitbreiden naar Europa en Noord-Amerika.

De bestelling komt er nadat de maatschappij dit jaar al twee bestellingen bij Boeing plaatste. In mei ging het om twee B787-9’s, acht 787-10’s en vier B737 MAX8. In september kwamen er daar vijf B787-10’s en zes B737 MAX8 bij. De totaal uitstaande nieuwe bestelling bij Boeing van dit jaar kwam daarmee op 25 toestellen te staan, bij Airbus gaat het nu om tien toestellen.

Met de langeafstandstoestellen wil Biman Bangladesh verder uitbreiden naar Europa en Noord-Amerika. In Europa vliegt Biman al naar Rome, Londen en Manchester. Naar Noord-Amerika vliegt ze nog niet.