Air Senegal van start op nieuwe route naar Brussel

Vanmorgen is de eerste vlucht van Air Senegal vanuit Dakar in Brussel geland. De maatschappij lanceert naast Parijs nu haar tweede Europese route. Voor de route maakt de maatschappij gebruik van geleasede A320’s van het Litouwse GetJet Airlines. Die vliegen in een volledig witte beschildering.

Air Senegal vliegt het hele jaar door op deze nieuwe route en dat aan een frequentie van drie keer per week.