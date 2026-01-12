2025 was goed voor 11,12 miljoen vluchten in Europa

Vorig jaar werden er 11,12 miljoen vluchten van, naar en binnen Europa uitgevoerd. Daarmee scoorde 2025 volgens Eurocontrol beter dan het vorige topjaar in 2019.

De 11,12 miljoen vluchten vorig jaar in Europa waren goed voor een gemiddelde van 30.474 dagelijkse vluchten. De grootste bijdragers waren in respectievelijke volgorde Ryanair, easyJet en Turkish Airlines. De top drie drukste luchthavens qua aantal vluchten waren Istanboel, Amsterdam en Londen Heathrow.

Desondanks dat de stijging van het aantal vluchten ten opzichte van 2024 zo’n 4 procent bedraagt, kwamen de vluchten iets vaker op tijd aan (+3,5 procent). Stockholm, Oslo en Kopenhagen waren bij de best presterende luchthavens op dat vlak. SAS was de meest stipte luchtvaartmaatschappij van 2025.