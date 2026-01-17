EASA waarschuwt voor luchtruim in en rond Iran

EASA heeft een Conflict Zone Information Bulletin uitgevaardigd voor het luchtruim in en rond Iran. Dat doet het agentschap naar aanleiding van een mogelijke Amerikaanse aanval op het land. Luchtvaartmaatschappijen wordt aangeraden om het luchtruim van Iran te vermijden alsook voorzorgen te nemen voor vliegroutes door landen rond Iran waar Amerikaanse basissen zijn gevestigd.

Door de toenemende dreiging van een nieuwe Amerikaanse aanval op Iran neemt volgens EASA het risico op misidentificatie van vliegtuigen sterk toe. Daarom raadt EASA luchtvaartmaatschappijen aan om het luchtruim van Iran volledig te mijden. Daarnaast raadt EASA voorzichtigheid aan bij vluchten die in nabij gelegen luchtruimen vliegen en waar Amerikaanse basissen zijn gevestigd.

Bij de vorige Amerikaanse aanval op Iran vorige zomer, werden een dag later uit vergelding raketten afgevuurd richting Qatar. Daardoor werd het vliegverkeer in de regio een tijd stilgelegd.