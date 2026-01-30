Zowel Antwerpen als Oostende groeien in passagiersaantal

De uitbater van de luchthavens van Antwerpen en Oostende heeft de statistieken voor 2025 gepubliceerd. Zowel Antwerpen als Oostende groeien in het aantal passagiers.

Voor Antwerpen gaat het om 240.541 passagiers tegenover 208.845 passagiers in 2024, goed voor een stijging van 15,18 procent. Het aantal vliegbewegingen bleef gelijk. Op financieel vlak kan de luchthaven van Antwerpen opnieuw zwarte cijfers noteren, een bedrijfsresultaat van 492.000 euro, tegenover een verlies van 658.000 euro het jaar voordien.

Oostende kent ook een passagiersgroei van 15 procent (van 352.622 naar 404.076 passagiers), maar er moet gezegd worden dat de luchthaven in 2024 door werken aan de landingsbaan wel twee maanden dicht was. Tegenover 2023 is er een passagiersgroei van 4,6 procent. Het bedrijfsresultaat voor Oostende was met 78.000 euro ook licht positief.