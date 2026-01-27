Wizz Air doet aanvraag voor vluchten naar VS

Lowcostmaatschappij Wizz Air heeft een aangevraagd ingediend in de Verenigde Staten om vluchten te starten tussen het Verenigd Koninkrijk en de VS. Dat bericht Bloomberg. Volgens de maatschappij zelf is het initieel de bedoeling om enkel chartervluchten naar de VS mogelijk te maken.

Momenteel beschikt Wizz Air over vijf A321XLR’s en krijgt de maatschappij er nog zes geleverd. Vorig jaar converteerde Wizz Air de bestelling voor 47 A321XLR’s om naar nog slechts 11 XLR’s en 36 gewone A321neo’s. De maatschappij besloot vorige zomer haar basis in Abu Dhabi door geopolitieke onzekerheid in het Midden-Oosten. Daardoor heeft ze capaciteit vrij kunnen maken die ze in de Europese markt kan inzetten.