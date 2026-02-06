“We are OK but something went very wrong”: SAS-piloten zagen zelf net op tijd fout in

De bemanning van vlucht SK2590 die gisterenavond de take-off was begonnen vanaf een taxibaan in plaats van de landingsbaan besloot zelf de start af te breken. Dat blijkt uit het radioverkeer gisterenavond dat we konden inkijken. De piloten hadden zelf hun fout opgemerkt.

Om iets na 22 uur gisterenavond meldde een A320neo van SAS zich op de radiofrequentie van de luchtverkeersleiding op Brussels Airport. Het toestel kreeg de clearance van de verkeersleider om via de OUTER-taxiwegen naar taxiweg C6 te taxiën nabij baan 07R. Dat deed de bemanning correct tot net voor ze punt C6 bereikte (zie onderstaand rood gemarkeerde taxiweg). Net daarvoor kreeg de bemanning toestemming om op te stijgen vanaf baan 07R. Net drie minuten daarvoor was er een A350 vanaf diezelfde baan opgestegen.

Een 40-tal seconden na de toestemming om op te stijgen, nadat de start al was afgebroken, zegt de bemanning tegen de verkeersleider een grote fout te hebben gemaakt. “We are OK, but something went very wrong, standby,” zegt één van de piloten op de radio. De luchtverkeersleider heeft zelf nooit moeten ingrijpen. Even later meldt de piloot: “We accidentally almost took off on the taxiway, we are ok (…) We have no indication of fire.” Meteen wordt de brandweer van de luchthaven verwittigd die naar het toestel rijdt.

Alle passagiers konden via een trap veilig uit het toestel gehaald worden en er vielen geen gewonden bij het afbreken van de start.