Taiwanese Starlux opent eerste bestemming in Europa

Het Taiwanese Starlux gaat deze zomer een eerste route openen naar Europa. De volgens Skytrax genomineerde vijfsterrenmaatschappij zal vanaf augustus tussen Taipei en Praag gaan vliegen.

Zes jaar na de start van de operaties van de nieuwe Taiwanese luchtvaartmaatschappij Starlux opent de maatschappij haar eerste verbinding richting Europa. In augustus begint Starlux met drie wekelijkse vluchten tussen Taipei en Praag. Die vluchten zullen door A350-900’s worden uitgevoerd.

De eerste Europese route komt er na de lancering van de eerste langeafstandsroute naar de Verenigde Staten in 2023. Vanaf Taipei vliegt Starlux al naar Seattle, San Francisco, Los Angeles, Ontario en Phoenix. Die bestemmingen doet Starlux allemaal met de A350 aan.

Naast de elf A350’s beschikt Starlux ook over een vloot van zes A330-900’s die ze enkel inzet op Aziatische routes. Daarnaast vliegt ze ook met dertien A321neo’s.

Starlux werd door Skytrax verkozen tot één van de tien wereldwijde vijfsterrenmaatschappijen. Starlux staat bekend om een hoog niveau van product en service aan boord.