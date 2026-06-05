Spaanse goedkeuring voor investering Turkish Airlines in Air Europa

Spanje heeft goedkeuring gegeven voor de investering van Turkish Airlines in de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa. Eind dit jaar willen de Turken de investering rond hebben.

Turkish Airlines kondigde vorig jaar aan een belang in het Spaanse Air Europa te zoeken van ongeveer een kwart van de aandelen. De Spaanse luchtvaartmaatschappij was al langere tijd op zoek naar nieuwe investeerders, en na het afspringen van een deal met IAG, kwam Turkish Airlines met interesse en geld over de brug.

Voor het minderheidsbelang zou Turkish Airlines zo’n 300 miljoen euro over hebben. De overnameplannen zijn intussen goedgekeurd door de Spaanse regering en Turkish Airlines hoopt alle formaliteiten tegen het einde van dit jaar te hebben afgerond.

Turkish Airlines is geïnteresseerd in Air Europa omdat de maatschappij over een aanzienlijk Zuid-Amerikaans netwerk beschikt. Zelf vliegt Turkish Airlines naar Panama, Colombia, Venezuela, Brazilië, Argentinië en Chili.