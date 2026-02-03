Sneeuw legt luchthaven Frankfurt plat

Op de luchthaven van Frankfurt heeft sneeuwval voor grote hinder gezorgd. De luchthaven is momenteel gesloten voor aankomend vliegverkeer.

Nog zeker tot in de vooravond zal de luchthaven van Frankfurt grotendeels gesloten blijven voor het vliegverkeer. Dat komt door de grote sneeuwval eerder vandaag. De drukke luchthaven kampte plots met grote hoeveelheden sneeuw, waardoor landingsbanen moesten gesloten worden. Die worden momenteel sneeuwvrij gemaakt maar de operaties zijn nog voor de rest van de dag verstoord.

Verschillende vluchten die voorzien waren om te landen in Frankfurt zijn moeten worden omgeleid naar andere luchthavens.