Saudia vanaf mei met A321XLR naar Europa

In mei start Saudia de operaties met de A321XLR die de maatschappij zal ontvangen. De maatschappij zal het toestel hoofdzakelijk op Europese routes inzetten waarbij vooral grotere toestellen vervangen zullen worden door de A321XLR.

Eind mei voorziet Saudia de eerste vluchten naar Europa met de A321XLR. Saudia heeft er 15 op bestelling en die toestellen zullen worden uitgerust met 24 zetels in business class en 120 in economy. In de eerste helft van 2026 moet het eerste toestel worden geleverd.

De eerste Europese route met het toestel wordt die vanuit Jeddah naar Wenen. Daar zal de A321XLR de A320 op de route vervangen. Tijdens de zomer van 2026 breidt Saudia het XLR-netwerk dan uit met bestemmingen zoals Male, Moskou, Madrid, Athene, Barcelona en Genève. Het zijn reeds bestaande routes van Saudia en op de meeste routes zal de A321XLR de B787-9 of A330’s van de maatschappij vervangen. Het toestel zal zowel vanuit Jeddah als vanuit Riyadh worden ingezet.

De A321XLR zal de komende jaren steeds vaker te zien zijn in Saudi-Arabië. Start-up Riyadh Air heeft een bestelling uitstaan voor 60 A321neo’s waarvan minstens een deel voor de XLR-versie van de A321.