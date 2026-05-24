Royal Air Maroc zet tijdelijk 12 routes stop door stijgende kosten

Royal Air Maroc gaat tijdelijk een aantal routes niet meer bedienen door de stijgende brandstofprijs. Daardoor hoopt de maatschappij de financiële druk te verlichten. Het gaat om een aantal Afrikaanse routes vanuit Casablanca, maar ook om routes vanuit Tanger en Marrakech waaronder die naar Brussel.

Royal Air Maroc neemt maatregelen om de financiële gevolgen van de crisis in het Midden-Oosten te verlichten. De maatschappij zet tijdelijks 12 routes stop. Desondanks dat de maatschappij gespecialiseerd is in vluchten vanuit Casablanca naar heel wat West-Afrikaanse bestemmingen, wordt een aanzienlijk aantal van deze routes tijdelijk stopgezet. Het gaat om de combinatie van vluchten naar Douala via Bangui, Kinshasa, Brazzaville, Yaoundé (ook in combinatie met Douala), en Libreville. In totaal worden daarmee 6 van de 28 West-Afrikaanse bestemmingen tijdelijk niet bediend.

Vanuit Tanger gaat het om vluchten naar Malaga en Barcelona en vanuit Marrakech om vluchten naar Lyon, Bordeaux, Marseille en Brussel. De vluchten naar Brussel stonden twee keer per week op de planning.

De routes worden opgeschort door hogere operationele kosten door stijgende brandstofkosten in combinatie met een zwakkere vraag. De herstart van de routes zal afhangen van de marktomstandigheden en de brandstofprijzen.