Qantas haalt capaciteit richting VS weg om vaker naar Europa te vliegen

Qantas gaat de capaciteit richting Europa op korte termijn verder uitbreiden. Dat zal ten koste gaan van de capaciteit naar de VS. De maatschappij doet dat omdat de vraag naar vluchten naar Europa nog steeds hoog is en omdat door de crisis in het Midden-Oosten er minder aanbod is.

Qantas zal zowel op de routes naar de VS als op binnenlandse routes capaciteit vrijmaken om het aantal vluchten naar Europa te verhogen. Het gaat dan om de vluchten van Perth naar Parijs en Rome. Vanaf midden mei worden de non-stop-vluchten tussen Perth en Parijs echter geschrapt en zullen die een tussenstop maken in Singapore. Vanuit Singapore zal er dan worden doorgevlogen naar Sydney in plaats van naar Perth. Daardoor zouden er per vlucht 60 passagiers meer vervoerd kunnen worden omdat er minder gewichtsbeperkingen zullen zijn. De frequentie wordt wel opgetrokken van drie naar vijf vluchten per week en mogelijk wordt die frequentie nu nog verder verhoogd.

Om het aanbod richting Europa te verhogen zal de maatschappij dus minder gaan vliegen naar de VS. Momenteel vliegt Qantas naar vijf steden in de VS en één in Canada. Welke routes minder vluchten zullen krijgen, is niet meteen duidelijk. Hoeveel vluchten er vanuit Australië richting Europa precies bijkomen, is ook niet bekend.

Door het verminderde aanbod tussen Australië en Europa verwacht de maatschappij haar opbrengst per passagier dit jaar wel sterk te zien toenemen. Daartegenover staat wel dat de brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten fors zullen stijgen.