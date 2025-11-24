Portugal wil dit jaar minstens 49 procent van TAP Air Portugal verkopen

De Portugese overheid wil minstens 49 procent van de aandelen van TAP Air Portugal verkopen. Dat meldt Bloomberg. In totaal hebben 12 partijen interesse getoond in een (gedeeltelijke) overname van de Portugese maatschappij. Ook de drie grote concurrenten Air France-KLM, IAG en Lufthansa Group zijn kandidaat.

De (gedeeltelijke) verkoop van TAP Air Portugal (TAP) aan een privaat bedrijf wekt veel interesse. De Portugese regering zou volgens Bloomberg minstens 49 procent van de luchtvaartmaatschappij willen verkopen en daar zijn momenteel minstens 12 kandidaten voor. TAP is een interessante maatschappij omdat ze gespecialiseerd is in vluchten naar Brazilië en de voorbije jaren ook opnieuw winstgevend is. Daarnaast heeft de maatschappij ook verschillende verbindingen naar voormalige Portugese kolonies in Afrika en vliegt ze ook op een uitgebreid netwerk naar Noord-Amerika.

De vorige regering wou minstens 51 procent van de maatschappij te koop zetten, maar de huidige regering zou ook de verkoop van een minderheidsbelang overwegen. Belangrijk daarbij is wel dat de maatschappij haar hubfunctie in Lissabon kan blijven uitoefenen.

Van de drie grote luchtvaartgroepen heeft IAG met Iberia en Vueling al een sterke aanwezigheid op het Iberisch Schiereiland. Vorig jaar nam Air France-KLM een minderheidsbelang in SAS dat het mogelijk verder wil opvoeren en Lufthansa nam een aanzienlijk belang in ITA Airways. IAG probeerde tot vorig jaar het Spaanse Air Europa over te nemen, maar zag daar uiteindelijk vanaf omdat er te veel concessies moesten worden gedaan.

De overheid zou tegen maart een knoop willen doorhakken wie de maatschappij mag overnemen. De deal zou dan tegen eind dit jaar of begin volgend jaar moeten rond zijn.