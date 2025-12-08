Pegasus Airlines neemt Smartwings en Czech Airlines over

Het Turkse Pegasus Airlines neemt het Tsjechische Smartwings en Czech Airlines over. De deal is 154 miljoen euro waard. De merknamen Smartwings en Pegasus zouden daarbij naast elkaar blijven bestaan.

Het in Istanboel gebaseerde Pegaus Airlines neemt Czech Airlines en de dochter Smartwings over. Czech Airlines hield als merk in 2024 op te bestaan en werd vervangen door Smartwings. Dat bedrijf vliegt met 47 vliegtuigen vanuit Praag naar hoofdzakelijk Zuid-Europese bestemmingen. Ook Brussel is sinds deze winter opgenomen in het netwerk van Smartwings.

Met de overname, die nog moet worden goedgekeurd door de regelgevende instanties, groeit de totale vloot van Pegasus Airlines en de dochters van 127 vliegtuigen naar 174 toestellen. De merken Pegasus en Smartwings zullen naast elkaar blijven bestaan.