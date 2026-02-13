Nieuw akkoord moet aantal vluchten tussen België en Algerije verhogen

Deze week is een memorandum van overeenstemming getekend tussen België en Algerije dat het aantal toegestane vluchten tussen de twee landen moet verhogen. In het nieuwe akkoord zal het aantal frequenties die maatschappijen tussen de twee landen mogen uitvoeren worden verhoogd. Daar zullen in de huidige omstandigheden vooral Belgische luchtvaartmaatschappijen van kunnen profiteren.

Het aantal vluchten tussen Algerije en België kan binnenkort toenemen. Beide landen zijn daarvoor tot een nieuw akkoord gekomen waarbij Algerijnse en Belgische luchtvaartmaatschappijen meer vluchten tussen de twee landen zullen kunnen uitvoeren.

Het huidig akkoord dateert van 2018 en hoewel er toen geen vast aantal frequenties is afgesproken, beschikken zowel Algerije als België momenteel ieder over zeven frequenties als het gaat om passagiersvluchten. Air Algerie vliegt momenteel op piekmomenten tot vier keer per week tussen Brussel en de Algerijnse hoofdstad Algiers. TUI fly gebruikt momenteel al zes van de zeven Belgische frequenties en doet op het hoogtepunt in de zomer Algiers vier keer per week aan vanuit Brussel waarbij op twee van de vier vluchten ook wordt doorgevlogen naar Oran.

Met het nieuw akkoord zal het aantal frequenties voor ieder land verhoogd worden van zeven naar veertien. Daardoor kan ook een andere Belgische luchtvaartmaatschappij naast TUI fly vluchten opstarten richting Algerije.