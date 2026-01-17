Indonesia Air ATR-42-500 botst wellicht tegen berg bij landing

Een ATR-42-500 met elf inzittenden is deze namiddag (lokale tijd) neergestort nabij Makassar in Indonesië. Het toestel was bezig met de daling naar de luchthaven toen het van de radar verdween. Het wrak is intussen gespot nabij de top van een berg.

Nabij Makassar, de hoofdstad van de provincie Zuid-Celebes in het oostelijke gedeelte van Indonesië, is deze namiddag rond 13:17 lokale tijd van de radar verdwenen bij de landing in Makassar. Het wrak is intussen gevonden nabij de top van de berg Bulu Saraung, gelegen in een nationaal park. Of er overlevenden zijn is momenteel niet duidelijk.

De ATR was eerder opgestegen in Yogjakarta en was bezig aan de nadering voor baan 21. Voor die baan zijn er drie verschillende instrumentale naderingen beschikbaar (ILS, GPS en VOR) zowel op basis van grondsignalen als op basis van GPS.

Op het moment van het ongeval waren onweersbuien in de buurt van de luchthaven gemeld. Op de kaarten van de nadering staat de berg waar het toestel zou zijn gevonden ook vermeld met een pijl en de hoogte van de top.

De luchtvaartmaatschappij Indonesia Air biedt verschillende luchtdiensten aan en beschikt over een kleine vloot van zakenjets, propeller-vliegtuigen en helikopters.