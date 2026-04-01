Icelandair geïnteresseerd in Maltese vergunning van PLAY Airlines

Icelandair voert gesprekken voor een belang van 49 procent in het Maltese Fly PLAY Europe. Die onderneming werd opgericht door PLAY Airlines in Malta voor het faillissement van de maatschappij in IJsland. De Maltese onderneming is voor Icelandair interessant omdat die al beschikt over een Maltese vliegvergunning.

Icelandair heeft een intentieverklaring getekend om gesprekken op te starten over een mogelijke overname van 49 procent van de aandelen in het Maltese Fly PLAY Europe. Die onderneming werd nog opgericht door het failliet gegane PLAY Airlines en is nog steeds in handen van IJslandse investeerders. Door een aandeel te nemen in de onderneming, die al beschikt over een Maltese vliegvergunning, kan Icelandair gemakkelijker chartervluchten aanbieden dankzij uitgebreide luchtvervoersovereenkomsten met andere landen.

Een tweede voordeel voor Icelandair zou zijn dat het bedrijf haar vloot kan opsplitsen over de twee divisies. Daarbij zouden de vliegtuigen die voor lange termijn vanuit IJsland vliegen op de vergunning van Icelandair blijven, maar andere toestellen zouden op de Maltese vergunning kunnen worden geplaatst. Icelandair noemt daarbij het financieel interessante dubbelbelastingverdrag dat het land met een hoop landen heeft.