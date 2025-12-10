IATA-voorspelling: volgend jaar opnieuw winstrecord voor luchtvaartmaatschappijen

De luchtvaartmaatschappijen zullen in 2026 een nieuw winstrecord kunnen noteren. Dat voorspelt IATA. In absolute cijfers zal de Europese markt volgend jaar daarbij het meeste winst opleveren.

IATA voorspelt dat alle luchtvaartmaatschappijen samen volgend jaar 41 miljard dollar nettowinst zullen maken. Daarbij zal de winstmarge net zoals voor 2025 ongewijzigd blijven en op een gemiddelde van 3,9 procent blijven staan. De voorspelling is volgens IATA welgekomen nieuws omdat de luchtvaartsector ’tegenwind ondervindt door stijgende kosten door leveringsproblemen, geopolitieke conflicten, vertraagde wereldhandel en toenemende regulatie.”

De opbrengsten per passagier zullen voor 2026 stabiel blijven en de groei zal vooral komen van een groeiende aanbod (+4,9 procent) en een hogere bezettingsgraad. Ook de aanvullende inkomsten buiten de tickets zoals bagage of zetelkeuze zullen met 5,5 procent licht stijgen. Aan de kostenzijde zullen maatschappijen kunnen profiteren van iets lagere brandstofkosten maar zullen de kosten van vooral arbeid wel verder toenemen.

De Europese markt zou volgend jaar in absolute cijfers financieel de best presterende regio moeten worden. Met een nettowinst van 14 miljard dollar laat ze Noord-Amerika (11,3 miljard dollar) en het Midden-Oosten (6,8 miljard dollar) ver achter zich. Als we kijken naar de verwachte winstmarge prijkt het Midden-Oosten met 9,3 procent op de eerste plaats gevolgd door Europa (4,9 procent) en Latijns-Amerika (3,8 procent).