Finnair wordt derde Europese maatschappij die zelf naar Australië vliegt

Finnair komt in het kleine lijstje te staan van Europese maatschappijen die zelf naar Australië vliegen. De maatschappij opent volgend jaar een verbinding naar Melbourne via Bangkok.

In oktober 2026 wordt Finnair de derde Europese luchtvaartmaatschappij met eigen vluchten naar Australië. Met een tussenstop in Bangkok zal de maatschappij dagelijks gaan vliegen naar Melbourne. Ook de terugvlucht naar Helsinki zal via Bangkok worden uitgevoerd. Finnair zal hiervoor de A350-900 gaan gebruiken.

Naast Finnair vliegt ook British Airways met een dagelijkse vlucht vanuit Londen Heathrow via Singapore naar Sydney. British Airways gebruikt hiervoor een B777-300ER. Turkish Airlines vliegt vanuit Istanboel zowel naar Melbourne als naar Sydney. Voor de vluchten naar Melbourne stopt de maatschappij in Singapore, voor de vlucht naar Sydney maakt Turkish Airlines een tussenstop in Kuala Lumpur. Voor beide routes zet Turkish Airlines een A350-900 in. De route naar Sydney is dagelijks, die naar Melbourne drie keer per week.