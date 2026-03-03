Eurowings komt met premium-configuratie op A320neo’s

Eurowings gaat in de cabine van haar A320neo’s afstappen van de klassieke 3-3-configuratie. Op de eerste rijen komen er echte premium-zetels die geplaatst zullen worden in een 2-2-configuratie. De maatschappij neemt deze beslissing na een succesvolle testperiode van 2 toestellen.

Sinds de inauguratie van de route van Berlijn naar Dubai met een A320neo met een premium-configuratie afgelopen november, is Eurowings overtuigd geraakt van de voordelen om af te stappen van de klassieke 3-3-configuratie op de A320’s. De eerste rijen van de eerste twee aangepaste toestellen zijn uitgerust met een ‘Premium BIZ’-zetel in een 2-2-configuratie en de feedback van passagiers is zo uitermate positief dat Eurowings nu al zeker haar vloot van acht A320neo’s met de BIZZ-zetels wil uitrusten. Mogelijk volgen er nadien nog toestellen.

Die toestellen zullen worden ingezet op business-routes zoals die naar Londen of op drukke vakantieroutes zoals die naar Mallorca of de Canarische eilanden. Daarmee wordt Eurowings één van de eerste Europese maatschappijen die op haar vloot van A320’s opnieuw een echt premium product aanbiedt op vlak van de zetels.