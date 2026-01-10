Ethiopië begonnen aan bouw grootste luchthaven van Afrika

Vandaag is officieel de bouw van de nieuwe luchthaven van Addis Abeba begonnen. De nieuwe luchthaven in Ethiopië, die de grootste van Afrika moet worden, zou als alles goed loopt in 2030 openen. Vandaag werd ook het uiterlijk en ontwerp van de luchthaven gepresenteerd.

Vandaag is de officiële constructie begonnen van Bishoftu International Airport. De luchthaven komt ten zuidoosten van Addis Abeba te liggen nabij het dorp Bishoftu. De nieuwe megaluchthaven moet de grootste van Afrika worden met vier parallelle landingsbanen. De huidige Bole luchthaven, die op piekmomenten bijna de maximale capaciteit bereikt, beschikt vandaag over twee landingsbanen. In totaal moet de nieuwe luchthaven een capaciteit krijgen van 110 miljoen passagiers per jaar. In de eerste fase die in 2030 af moet zijn, zal de capaciteit 60 miljoen passagiers bedragen.

De nieuwe luchthaven zal een directe treinverbinding krijgen met de hoofdstad. Daarnaast moet de luchthaven de vele transferpassagiers van Ethiopian Airlines ook een positieve ervaring met het land Ethiopië bezorgen. Er zullen verschillende openluchttuinen- en terrassen worden aangelegd die toegankelijk zullen zijn voor transferpassagiers.

Omdat Ethiopië een cultureel en natuurlijk divers land is, zal elke pier van de luchthaven de uitstraling van een bepaalde regio van Ethiopië krijgen. De eerste fase van het miljardenproject zou binnen vijf jaar moeten afgerond zijn waardoor Ethiopian Airlines kan verhuizen van de huidige luchthaven naar de nieuwe.