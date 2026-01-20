Edelweiss presenteert nieuwe cabine van A350 ‘s

Edelweiss heeft de plannen voor haar nieuwe cabine op de A350’s bekendgemaakt. Het eerste toestel zou eind dit jaar met de nieuwe cabine zijn uitgerust en tegen de zomer van 2027 moet de hele vloot onder handen zijn genomen.

Voor de nieuwe cabine van haar A350’s zal Edelweiss voor de business-stoelen beroep doen op de zetels van fabrikant Thompson Aero Seating. De VintageXL-zetels van de fabrikant zullen worden geplaatst op de A350’s van de Zwitserse maatschappij. Net zoals moedermaatschappij Lufthansa zal de eerste rij van business class beschikken over afsluitbare zetels die de Edelweiss Business Suites zullen worden genoemd.

Naast de deuren zullen die stoelen ook met een groter scherm zijn uitgerust dan de andere stoelen in business class. De andere 28 zetels in business zullen tevens directe toegang hebben tot het gangpad en zullen dankzij een ‘zij-schild’ ook een semi-gevoel van privacy moeten creëren.

De premium economy zal over dezelfde zetels beschikken zoals SWISS die momenteel al heeft geïnstalleerd in de B777-300ER’s. Die sectie zal in een 2-3-2-configuratie worden uitgerust.

In economy zullen de zetels in een 3-3-3-configuratie worden geplaatst.

Een eerste toestel zou in december van dit jaar met de nieuwe cabine moeten worden uitgerust. Nadien zullen andere A350’s met de nieuwe cabine volgen in januari, februari, april, mei en juli 2027.