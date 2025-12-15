Brussels Airlines opent tijdelijke pop-up lounge tijdens renovatie

De Brussels Airlines-lounge The Loft gaat vanaf 7 januari dicht voor renovatiewerken die tot de zomer 2026 zullen duren. Gedurende die tijd zal de maatschappij een pop-up lounge openen en ook de Sunrise lounge op het einde van de A-pier ’s avonds openen.

The Loft wordt volledig vernieuwd en zal daarom voor ongeveer een halfjaar sluiten. Gedurende die periode zal er een pop-up lounge verschijnen. Vanaf 7 januari komt er op de locatie van waar zich nu een bar bevindt aan gate A27 een tijdelijke lounge. Daar zal er plaats zijn voor 67 passagiers.

Daarnaast zal de Sunrise lounge op het einde van de A-pier, die nu gebruikt wordt als lounge voor de Afrika-passagiers en normaal na de middag sluit ook ’s avonds openen. Vanaf 15 uur tot 20:45 zal de lounge daar geopend zijn.

De vernieuwde Loft zou tegen het einde van de zomer opnieuw moeten opengaan. Foto’s van die nieuwe lounge worden nog niet vrijgegeven.