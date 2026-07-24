Brits investeringsbedrijf neemt Condor volledig over

Het Britse investeringsbedrijf Attestor gaat in september de Duitse luchtvaartmaatschappij Condor volledig overnemen. Het bedrijf had die optie al omdat het Condor samen met de Duitse overheid in de nasleep van de coronacrisis overeind hield. De Britten zijn daarnaast op zoek naar een luchtvaartpartner voor Condor.

Volgens Reuters gaat het Britse Attestor voor eind september de resterende 49 procent van de aandelen van Condor overnemen. Die zijn nu nog in handen van de Duitse overheid die samen met Attestor het bedrijf in de lucht hield gedurende de coronacrisis. De Britten kwamen in 2021 aan boord en namen een belang van 51 procent.

De Britten zijn daarnaast op zoek naar een partnerschap met een andere grote luchtvaartmaatschappij die Condor verder kan doen groeien. Daarbij zou een klein minderheidsbelang in de handen komen van een andere partner. Volgens een interview met Condor-CEO Gerber vorige maand zouden daarbij maatschappijen uit het Midden-Oosten en Turkish Airlines op de lijst van mogelijke kandidaten staan.

Door het faillissement van Thomas Cook en de coronacrisis kwam de maatschappij in financieel moeilijk vaarwater. De Duitse overheid moest de maatschappij toen overeind houden in afwachten van een overnemer. Die vonden de Duitsers in Attestor.