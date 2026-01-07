Alaska Airlines plaatst haar grootste bestelling ooit

Alaska Airlines heeft bij Boeing een bestelling geplaatst voor 105 B737 MAX 10’s. Daarnaast zet de maatschappij een optie van 5 B787’s om in een definitieve bestelling.

De nieuwe bestelling van Alaska Airlines gaat over 105 B737 MAX10’s met daarnaast opties voor nog eens 35 exemplaren van het toestel. Daarnaast zet Alaska Airlines een optie van 5 B787’s om in een definitieve bestelling van 5 B787-10’s, althans dat is de intentie. Ook de B737’s kunnen indien nodig nog van variant gewijzigd worden.

Ook vandaag wordt de eerste B787-9 in het kleurenschema van Alaska Airlines gevierd. Daarmee zal de maatschappij de komende jaren intercontinentale bestemmingen vanuit Seattle gaan aanbieden. Samen met de uitfasering van de B787 van het overgenomen Hawaiian Airlines, die naar Alaska wordt overgeheveld, wil de maatschappij tegen 2030 in totaal 12 intercontinentale bestemmingen vanuit Seattle gaan aanbieden.

Hawaiian maakte recent bekend om de cabines van de A330’s te gaan vernieuwen nu de luchtvaartmaatschappij haar nieuwe langeafstandstoestellen ziet verdwijnen naar het moederbedrijf.