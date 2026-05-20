Air New Zealand start met langeafstandsvluchten vanuit Zuidereiland

Air New Zealand zal komend winterseizoen langeafstandsvluchten starten vanuit Christchurch, gelegen op het Zuidereiland van het land. Het worden de eerste langeafstandsvluchten vanaf het Zuidereiland voor Air New Zealand nadat de maatschappij al enkele jaren enkel nog maar vanuit Auckland verre bestemmingen aanbiedt.

Vanaf eind oktober, de start van het zomerseizoen op het zuidelijk halfrond, start Air New Zealand met een internationale expansie vanuit Christchurch. Als eerste komen er vluchten naar Singapore (drie keer per week) en een maand later gaan de vluchten naar Tokio Narita (drie keer per week) en Perth (drie keer per week) van start. De maatschappij vliegt vanuit Christchurch al naar de oostelijke steden van Australië, maar nu komt daar dus ook Perth bij.

De nieuwe vluchten, die allemaal met B787-9’s zullen worden uitgevoerd, zijn onderdeel van een nieuwe strategische zet waarbij het Zuidereiland van het land internationaal beter verbonden moet worden. Alle bestemmingen worden vanuit Auckland reeds aangeboden, maar in een eerste fase worden drie verre bestemmingen ook duaal vanuit Christchurch aangeboden.

Het aantal langeafstandsvluchten vanuit Christchurch is sowieso niet echt uitgebreid. Singapore Airlines vliegt naar Singapore, China Southern naar Guangzhou, Cathay Pacific naar Hong Kong en United naar San Francisco. Al deze vluchten worden enkel tijdens de zomermaanden uitgevoerd.